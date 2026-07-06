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Od utorkového popoludnia bude na horách silnejší vietor

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Na snímke spadnutý strom. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad.

Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Od utorkového (7. 7.) popoludnia až do stredajšieho (8. 7.) rána môže v horských oblastiach na Slovensku silnejšie fúkať. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad.

V týchto lokalitách očakáva SHMÚ na horách nad pásmom lesa miestami vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená až víchricu. Výstraha predbežne platí od utorka 17.00 h do stredy 10.00 h.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ pripomenul SHMÚ.
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