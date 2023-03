Bratislava 21. marca (TASR) - Od včasného zachytenia karcinómu prsníka sa odvíja úspešnosť liečby. Dôležitá je prevencia. "Ak by sa na skríningovom programe zúčastnilo 75 percent pacientiek, tak by to na Slovensko predstavovalo 300 zachránených životov ročne," upozornila na utorkovom brífingu onkologička Miroslava Malejčíková.



Priblížila, že každá ôsma žena ochorie na karcinóm prsníka. Ak sa u ženy objaví, nie je to podľa jej slov konečná. "Vieme s tým nádorom pracovať a až dve tretiny žien vyliečiť," uviedla Malejčíková. Dôležité je podľa nej ho zachytiť vtedy, keď je ženu možné ešte vyliečiť. "Preto by si žena mala samovyšetrovať prsníky a medzi 50. až 69. rokom života by sa mala zúčastniť na skríningovej mamografii," doplnila.



Karcinóm prsníka sa môže prejaviť napríklad ako hrčka, zmena tvaru či sfarbenie pokožky a ako zmeny na bradavke. "Úlohou skríningovej mamografie je, aby sa zachytili karcinómy, keď sú nehmatné, malé a ľahko zoperovateľné," uviedla s tým, že aj následná liečba je čo najmenšia.



Riaditeľ Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctva Michal Staňák priblížil, že pri skorých štádiách rakoviny prsníka je na Slovensku plne hradená liečba pre pacientky. "Takáto liečba je, samozrejme, aj menej náročná na rozdiel od metastatického prsníka," doplnil.



Rakovina prsníka podľa predsedníčky občianskeho združenia Amazonky Dominiky Kormanovej nemusí byť smrteľným ochorením. Podotkla, že pri skorom záchyte sa dá liečiť. "Môže sa tak zmeniť na chronické ochorenie a pacientka môže ďalej žiť plnohodnotný život," uviedla s tým, že by ženy nemali mať strach z diagnostiky a ani z liečby.