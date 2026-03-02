< sekcia Import
Od zamračeného rána k jasnému večeru, pondelok bude teplý, až 15 °C
Na Orave a hornom Spiši bude ojedinele chladnejšie.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Polojasno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. K večeru postupne miestami aj jasno. Ojedinele slabý dážď alebo prehánky, od cca 1400 m zrážky snehové. Teplo.
Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov C, na Orave a hornom Spiši ojedinele chladnejšie.
Bezvetrie alebo slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov C, na Orave a hornom Spiši ojedinele chladnejšie.
Bezvetrie alebo slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 9 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -5 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 9 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -5 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ