Od zamračeného rána k jasnému večeru, pondelok bude teplý, až 15 °C

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na Orave a hornom Spiši bude ojedinele chladnejšie.

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Polojasno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. K večeru postupne miestami aj jasno. Ojedinele slabý dážď alebo prehánky, od cca 1400 m zrážky snehové. Teplo.

Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov C, na Orave a hornom Spiši ojedinele chladnejšie.

Bezvetrie alebo slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 9 až 5 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -5 stupňov C.





Zdroj: SHMÚ
