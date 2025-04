Odborníci evidujú častejší výskyt ochorení pečene, dôvodom je strava

Bratislava 2. apríla (TASR) - Odborníci evidujú u ľudí čoraz častejší výskyt ochorení pečene. Okrem iného ide o dôsledok zmien v stravovaní a životnom štýle súčasnej spoločnosti. Pečeň je pritom zodpovedná za viac ako 500 dôležitých funkcií v tele. Upozornil na to internista a hepatológ z Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Daniel Ján Havaj v súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom pečene, ktorý bude 19. apríla.



„Žijeme v dobe, keď sú vysokospracované potraviny dostupné na každom kroku. Rafinované cukry, umelé sladidlá, nadbytok tukov a prídavné látky zaplavujú pečeň a nútia ju pracovať nad rámec jej prirodzených schopností,“ uviedol. Výsledkom je podľa neho čoraz častejší výskyt steatotického ochorenia pečene spojeného s metabolickými dysfunkciami (MASLD). Podotkol, že pečeň pritom funguje ako filter, ktorý spracováva živiny, detoxikuje škodlivé látky a reguluje energetický metabolizmus.



Ochorenia, ktoré vedú k cirhóze a samotná cirhóza, sú podľa Havaja tichým zabijakom. Ako priblížil, pečeň nebolí a človek preto nevie, že má chorú pečeň, a to až do fázy, kým sa neobjavia prvé príznaky takzvanej dekompenzovanej cirhózy - zmätenosť, žlté sfarbenie očí, voda v bruchu alebo krvácanie z pažeráka.



„Práve preto je dôležité ochorenia pečene včas identifikovať a predchádzať im. Dôležité je zaujímať sa o svoje zdravie, zdravý životný štýl a zamerať sa na skupinu ľudí, ktorí sú v najväčšom riziku,“ doplnil. Včasná identifikácia fibrózy podľa neho umožňuje včasné začatie liečby, čo má zabrániť ďalšej progresii ochorenia.



Dodal, že spoločným menovateľom najčastejšej príčiny ochorení pečene je steatotická choroba pečene. Tá podľa neho zahŕňa niekoľko rôznych etiológií, kde tú najväčšiu skupinu predstavuje MASLD. Na základe svetových dát podľa Havaja postihuje zhruba 30 percent populácie.