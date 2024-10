Odborníci: Spasticita po cievnej mozgovej príhode sa dá účinne liečiť

Bratislava 14. októbra (TASR) - Stav po cievnej mozgovej príhode (CMP), keď svaly stuhnú a skrátia sa, odborne nazývaný spasticita, sa dá na Slovensku účinne liečiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia platformy pre liečbu spasticity po CMP. Pomôcť môže botulotoxín a rehabilitácia.



"Spasticita je často podceňovaný, ale pre pacientov veľmi obmedzujúci stav. Na Slovensku máme aktuálne okolo 400 aktívne liečených pacientov so spasticitou, no ostáva množstvo ľudí, ktorí nie sú diagnostikovaní alebo nedostávajú vhodnú liečbu," priblížil prednosta II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Peter Valkovič.



Spasticita sa podľa odborníka vyvinie približne u 38 percent pacientov po akútnej cievnej mozgovej príhode. Zasiahnuť môže horné aj dolné končatiny. Prejaviť sa môže mesiac, ale aj rok od prekonanej CMP. Ľudia postihnutí týmto ochorením majú problém s vykonávaním každodenných činností.



Jednou z najúčinnejších foriem liečby je podľa platformy aplikácia botulotoxínu, ktorý uvoľňuje svalové napätie v postihnutých končatinách. Výsledky prináša v kombinácii s rehabilitáciou. "Pre liečbu spasticity je nevyhnutná multiodborová spolupráca neurológa, rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta," upozornila primárka rehabilitačného oddelenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave Helena Šingliarová.



Podľa Petry Ištokovičovej z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR je pacientov, ktorým je uhrádzaný botulotoxín, stále málo. Zvýšiť čísla by podľa nej mohlo postupné uvoľňovanie podmienok, za akých môže byť botulotoxín pacientom predpísaný.



"Boli isté obmedzenia, napríklad to, že sme mohli iniciovať liečbu u pacientov len do jedného roku po cievnej mozgovej príhode, dnes sa to obmedzenie viacej uvoľňuje. Nebolo možné podávať napríklad v oblasti dolných končatín a dnes v špecifických podmienkach je toto voľné," doplnil Valkovič.



Podľa Valkoviča je cieľom, aby mal každý pacient, ktorý trpí spasticitou, prístup k optimálnej liečbe. Upozorňuje aj na to, že je dôležité, aby bola bola diagnostika a liečba rozšírená rovnomerne po celej krajine. "Tých lôžok pre tú následnú starostlivosť, hlavne tých rehabilitačných, ale aj ambulantných zariadení a v podstate aj kreovaných tímov máme málo," poznamenal Valkovič.



Desať nemocníc ponúka 6. až 7. novembra pacientom s podozrením na spasticitu konzultáciu bez výmenného lístka. Ich zoznam je zverejnený na webe občianskeho združenia Život po porážke.