Odborníci WHO odporúčajú tretiu dávku pre ľudí s oslabenou imunitou

Ženeva 11. októbra (TASR) - Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v pondelok odporučili posilňovaciu dávku vakcín proti ochoreniu COVID-19 schválených WHO pre ľudí s oslabeným imunitným systémom. Informovala o tom agentúra AFP.



Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pôsobiaca pri WHO odporučila preočkovanie treťou dávkou povolených očkovacích látok všetkým osobám so stredne a silne oslabenou imunitou.



SAGE takisto navrhuje tretiu dávku pre osoby staršie ako 60 rokov, ktoré boli plne zaočkované čínskymi vakcínami od spoločností Sinovac a Sinopharm.



Experti zároveň zdôraznili, že preočkovanie celej populácie dodatočnou dávkou neodporúčajú.



Odborníci dodali, že krajiny by sa mali spočiatku zamerať na to, aby v čo najvyššej miere zaočkovali svoju populácii dvoma dávkami, a až potom začali podávať tretiu dávku, začínajúc od najstarších vekových skupín.



Svetová zdravotnícka organizácia dosiaľ schválila vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm a Sinovac. WHO takisto v súčasnosti zvažuje, či do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie zaradí aj vakcínu od indickej firmy Bharat Biotech.



WHO už viackrát vyzvala bohaté krajiny, aby odložili plány na podávanie tretej dávky vakcíny svojim obyvateľom a použili tieto dávky radšej na pomoc chudobnejším krajinám, kde mnohí ešte nedostali ani prvú dávku.