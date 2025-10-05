Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ödegaard nenastúpi v zápasoch Nórska proti Izraelu a Novému Zélandu

Kapitán futbalistov Arsenalu Londýn Martin Ödegaard reaguje po zranení v zápase 7. kola anglickej Premier League FC Arsenal - West Ham United v Londýne v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 5. októbra (TASR) - Nórsky futbalový stredopoliar Martin Ödegaard nezasiahne do októbrových medzištátnych zápasov s Izraelom a Novým Zélandom. Kapitán Arsenalu Londýn si v sobotňajšom dueli Premier League s West Hamom (2:0) poškodil väzy v ľavom kolene.

Pre nórskeho reprezentanta je to už tretie zranenie v prebiehajúcej sezóne. „Myslím si, že tam bol náraz kolena na koleno a okamžite cítil diskomfort. Nezdal sa veľmi pozitívny. Má ortézu a budeme musieť počkať, čo povedia lekári,“ uviedol podľa DPA tréner „Gunners“ Mikel Arteta.

Ödegaarda musel pre zranenie striedať už v treťom zo siedmich duelov, 26-ročný stredopoliar mal predtým problémy s ramenom. Arsenal sa obáva aj o zdravotný stav stredopoliara Declana Ricea, ktorý pre problémy s chrbtom striedal v 79. minúte.
