ODHALENÁ NELEGÁLNA PRÁCA CUDZINCOV v Trnave
Autor TASR
Trnava 2. mája (TASR) - Polícia odhalila počas kontrolnej akcie v Trnave vo štvrtok (30. 4.) porušenia pobytového režimu cudzincov aj nelegálnu pracovnú činnosť. Kontrola bola zameraná najmä na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú ako kuriéri pri rozvoze jedla a v oblasti taxislužby. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Počas zásahu predviedli dvoch cudzincov z Uzbekistanu a Gruzínska, ktorí vykonávali inú činnosť, než na akú im bolo udelené povolenie na pobyt a zamestnanie. Polícia voči týmto osobám vykonala úkony smerujúce k ich administratívnemu vyhosteniu z územia Slovenskej republiky a ďalších členských štátov Európskej únie.
Zistili aj jeden priestupok na úseku pobytu cudzincov, za ktorý uložili blokovú pokutu. Zadržali zároveň jeden vodičský preukaz vydaný Uzbekistanom pre jeho neplatnosť.
Polícia súčasne avizuje pokračovanie podobných kontrol s cieľom predchádzať nelegálnemu zamestnávaniu a porušovaniu pobytových pravidiel. Akciu vykonalo oddelenie cudzineckej polície v spolupráci s ďalšími zložkami Policajného zboru a Inšpektorátom práce Trnava.
