Odhalili gang, ktorý pašoval do Británie nelegálne vyrobené cigarety

Budapešť 12. februára (TASR) - Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) odhalil organizovanú skupinu zločincov v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe, ktorá pašovala do Británie nelegálne vyrobené cigarety. Informoval o tom v stredu na svojej internetovej stránke NAV, podľa ktorého maďarským kriminalistom pomohol v pátraní aj partnerský orgán zo Slovenska a Europol.



Páchatelia zhromaždili nelegálne vyrobené cigarety v rôznych maďarských skladoch, odkiaľ ich spolu s legálnym tovarom prevážali do Británie, kde ich predávali. Kriminalisti NAV páchateľov vypátrali, ale ihneď proti nim nezasiahli. Počkali totiž na to, kým sa odhalili všetci európski účastníci tohto nezákonného obchodu.



NAV zasiahol až pri prevoze väčšej zásielky. Páchateľom zhabal drahé autá, financie, plachetnicu i nehnuteľnosti v celkovej hodnote pol miliardy forintov (1,47 milióna eur).



Z deviatich podozrivých je už osem vo väzbe. Tým členom zločineckej skupiny, ktorí boli už viacnásobne trestaní, hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov. O slovenských súvislostiach prípadu NAV bližšie informácie neuviedol.