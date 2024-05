ÓDOR: Chceme spolutvoriť politiku EÚ, nie len robiť v EP youtuberov

Kandidáti PS v eurovoľbách

Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik, Lucia Yar, Miroslav Kocúr, Vanda Rogovská, Krisztián Váradi, Lucia Francescato, Andreas Rusnák, Sofia Karina Trommlerová, Marek Štefanisko, Mária Kočnerová a Martin Poliačik.



Bratislava 10. mája (Teraz.sk) – Aj keď blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) zmenia pomery poslancov v jednotlivých frakciách a dá sa očakávať posilnenie extrémistických síl, kľúčovú úlohu pri formulácii politík Európskej únie by mali aj naďalej hrať politické rodiny kresťanských demokratov, socialistov a liberálov. Progresívne Slovensko by sa ako súčasť tej tretej z nich chcelo aktívne spolupodieľať na tvorbe európskej politiky. V TASR TV to povedal líder eurokandidátky Progresívneho Slovenska (PS), expremiér Ľudovít Ódor.Upozornil, že strany, ktoré nie sú súčasťou niektorého z dôležitých politických zoskupení v EP, majú len veľmi malý vplyv na reálne formovanie europolitiky a ich zástupcovia sú v europarlamente skôr do počtu.konštatoval Ódor.Všetci kandidáti PS sú podľa Ódora pripravení v prípade zvolenia do EP reálne nastúpiť, hnutie sa nesnažilo dať na kandidátnu listinu populárne politické špičky z domácej politiky, ktoré by si neskôr mandát v EP neprevzali.tvrdí expremiér.PS má podľa neho ambíciu opäť vyhrať európske voľby na Slovensku a ešte zlepšiť výsledok spred piatich rokov.vyhlásil.Kľúčovou politickou témou pre PS je zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie v porovnaní s USA a Čínou, za prostriedok k tomu pokladajú digitálnu zelenú transformáciu a podporu špičkového vzdelávania. PS však má v programe aj rozvoj bezpečnej jadrovej energetiky. Práve schopnosť Slovenska vyrábať elektrickú energiu z iných zdrojov, ako z fosílnych palív, nám dáva podľa Ódora šancu zvládnuť nároky transformácie, vrátane nárastu elektromobility.tvrdí Ódor.Otázku možného rušenia práva veta členských štátov únie nepokladá Ódor v tejto chvíli na aktuálnu politickú tému, na takýto krok je totiž potrebný konsenzus všetkých členských štátov, ktorý v súčasnosti nie je politicky reálny. Vie si však do budúcnosti predstaviť zjednodušovanie niektorých rozhodovacích mechanizmov v únii. „pripomenul. Keď sa na území EÚ zrušil roaming, obyvatelia únie mohli priamo pocítiť výhody spoločnej európskej politiky a takýchto príkladov bude podľa Ódora do budúcnosti treba viac.konštatoval Ódor.