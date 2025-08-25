Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odstraňovala muníciu zo stromu v bratislavskom lese pod Kačínom

Muníciu následne z miesta odviezla a odborným spôsobom ju zneškodní.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Polícia odstraňovala koncom minulého týždňa muníciu zo stromu v bratislavskom lese pod Kačínom. Muníciu následne z miesta odviezla a odborným spôsobom ju zneškodní. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Na linke 158 sme koncom uplynulého týždňa prijali oznámenie o náleze delostreleckej munície, ktorá bola nájdená náhodným okoloidúcim v jednom zo stromov v mestských lesoch pod Kačínom,“ priblížila polícia.

Verejnosti opäť pripomína, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, u ktorých má podozrenie, že môže ísť o nebezpečný predmet, v žiadnom prípade nimi nemanipulovala a ich nájdenie oznámila na linke 158.

