< sekcia Import
Odstraňovala muníciu zo stromu v bratislavskom lese pod Kačínom
Muníciu následne z miesta odviezla a odborným spôsobom ju zneškodní.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Polícia odstraňovala koncom minulého týždňa muníciu zo stromu v bratislavskom lese pod Kačínom. Muníciu následne z miesta odviezla a odborným spôsobom ju zneškodní. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Na linke 158 sme koncom uplynulého týždňa prijali oznámenie o náleze delostreleckej munície, ktorá bola nájdená náhodným okoloidúcim v jednom zo stromov v mestských lesoch pod Kačínom,“ priblížila polícia.
Verejnosti opäť pripomína, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, u ktorých má podozrenie, že môže ísť o nebezpečný predmet, v žiadnom prípade nimi nemanipulovala a ich nájdenie oznámila na linke 158.
„Na linke 158 sme koncom uplynulého týždňa prijali oznámenie o náleze delostreleckej munície, ktorá bola nájdená náhodným okoloidúcim v jednom zo stromov v mestských lesoch pod Kačínom,“ priblížila polícia.
Verejnosti opäť pripomína, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, u ktorých má podozrenie, že môže ísť o nebezpečný predmet, v žiadnom prípade nimi nemanipulovala a ich nájdenie oznámila na linke 158.