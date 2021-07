OH2020-Džudo: Alžírčan odmietol nastúpiť proti Izraelčanovi, odstúpil

Tokio 24. júla (TASR) - Alžírsko prišlo ešte pred začiatkom džudistických súťaží na OH 2020 v Tokiu o jedno z najväčších medailových želiezok. Úradujúci africký šampión Fethi Nourine sa rozhodol odstúpiť z turnaja po tom, ako po žrebe zistil, že v 2. kole sa môže stretnúť s Izraelčanom Toharom Butbulom.



Nourine mal v úvodnom dueli v kategórii do 73 kg nastúpiť proti Mohamedovi Abdalrasoolovi zo Sudánu. Buthul mal voľný žreb. "Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme sa dostali na olympiádu. Keď som zistil, na koho môžem naraziť v 2. kole, bol to šok, ako keby do mňa udrel blesk. Nechcem si pošpiniť ruky, preto som sa rozhodol radšej odstúpiť z olympijského turnaja. Moje rozhodnutie je nemenné," citoval web rt.com slová Nourinea, ktoré odzneli v rozhovore pre alžírsku televíziu.