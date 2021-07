Pre Učimuru sa olympiáda skončila po páde na hrazde

Tokio 24. júla (TASR) - Čínski športoví gymnasti sa v sobotu ujali vedenia v kvalifikácii viacboja na olympiáde v Tokiu. V prvej skupine získal tím z krajiny trojnásobných olympijských šampiónov 262,061 b. a tesne s náskokom 116 tisícin bodu zdolal ruské družstvo (ROC) pod hlavičkou národného olympijského výboru. Ukrajina nazbierala 247,492 b.



Vedenie v individuálnom viacboji patrilo svetovému i európskemu šampiónovi Nikitovi Nagornému. Ruský gymnasta dostal za bradlá, prostné, koňa na šírku, kruhy, hrazdu a preskok sumárnu známku 87,897 b.



Tokijská olympiáda sa skončila hneď v prvý deň pre dvojnásobného olympijského šampióna vo viacboji Japonca Koheja Učimuru. Domáci spolufavorit na popredné umiestnenie spadol pri cvičení na hrazde, dostal iba 13,866 b. a prišiel o možnosť bojovať v budúcotýždňovom finále na tomto náradí. Do súťaže na bradlách ani nenastúpil. Už pred OH sa pre problémy s ramenom rozhodol, že o tretí olympijský titul vo viacboji za sebou bojovať nebude. V Tokiu nie je súčasťou ani tímovej súťaže. Tridsaťdvaročný Učimura je považovaný za jedného z najlepších gymnastov v histórii, na konte má desať titulov majstra sveta a sedem cenných kovov z OH.