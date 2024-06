Ochranári: Ohrozením populácie rysa v SR je úbytok až strata biotopov

Bratislava 23. júna (TASR) - Ohrozením populácie chráneného rysa na Slovensku je úbytok až strata vhodných biotopov. Dôvodom je výrazný rozvoj a výstavba infraštruktúry. Hrozbou je tiež prerušenie najdôležitejších migračných trás a vytváranie migračných bariér, ktoré izolujú jadrové časti populácie rysa od okrajových častí. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.



"Najdôležitejšou migračnou trasou rysa na Slovensku je prepojenie medzi západnými Karpatmi v Bukovských vrchoch a Nízkych Beskydách (a Národnom parku Poloniny) a západným, respektíve severozápadným výbežkom východných Karpát v Užanskom národnom parku na Ukrajine a Bieščadským národným parkom v Poľsku," uviedli ochranári. Priblížili, že v prípade prerušenia rozšírenia populácie rysa v rámci ukrajinských Karpát by bola jeho populácia na Slovensku izolovaná z dôvodu obmedzenia vzájomnej výmeny jedincov medzi východnými a západnými Karpatmi.



Rys ostrovid je podľa ŠOP najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Je to plachý a nočný tvor vyznačujúci sa svojou hustou sivožltou až hrdzavohnedou srsťou s viacerými hnedočervenými škvrnami a pozdĺžnym tmavým pruhom na chrbte. "Jedinečné usporiadanie a veľkosť tmavých hnedých škvŕn na srsti umožňuje podrobné sledovanie jednotlivých jedincov," tvrdia ochranári. Doplnili, že rysy majú trojuholníkové uši s čiernymi chlpmi na ich koncoch a tiež čierny koniec chvosta.



Na Slovensku sa rys vyskytuje najmä v horských oblastiach, kde obľubuje vertikálne výrazne členité terény s dostatkom úkrytov a skalnaté svahy. ŠOP poukázala na to, že táto šelma je samotársky žijúcim druhom a rodinné skupiny vytvárajú len samice s mláďatami mladšími ako jeden rok.



Štátni ochranári sú aktuálne súčasťou veľkého medzinárodného tímu v rámci cezhraničného projektu, ktorý je zameraný na realizáciu systematického fotomonitoringu rysa ostrovida. Výstupom projektu je odhad veľkosti a stavu lokálnej populácie rysa. Taktiež príprava odporúčaní a materiálov pre ďalší manažment rysa a jeho ochranu na lokálnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.