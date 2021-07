Okamžitá ochrana pred Covid-19?

Bratislava 30. júla (OTS) - Vedci sa zhodujú – tretia vlna je za rohom. Ako sa proti nákaze brániť? Účinnú ochranu poskytnú ústne a nosové spreje Virostop, ktoré sú voľne dostupné v lekárňach.Počas predchádzajúcich mesiacov sa produkty Virostop stali dôležitými pomocníkmi v boji s nákazou koronavírusu. Ich obľúbenosť potvrdzuje fakt, že v Európe sa ich predalo viac ako 2 milióny kusov. Tieto spreje účinne chránia pred nákazou viacerých ochorení horných dýchacích ciest, vrátane Covid-19.Hľadáte účinnú ochranu proti vírusom? Použite ústne a nosové spreje Virostop Virostop je založený na prírodných zložkách, z ktorých najúčinnejšia je extrakt z Cista krétskeho. „Po nastriekaní do hrdla či nosa vytvára na slizniciach ochrannú bariéru, cez ktorú sa vírusy nedostanú do organizmu, a takto zabránia infekcii. Týmto spôsobom fungujú aj na všetky nové mutácie,“ vysvetľuje špičkový maďarský virológ a klinický mikrobiológ Dr. István Jankovics.” dodávaSpoločnosť Herb-Pharma Corporation s.r.o, ktorá spreje vyrába, ešte pred rokom vykonala in vitro testy na bunkových tkanivách, ktoré preukázali 100-percentnú účinnosť Virostopu v boji s vírusmi SARS-CoV-2. „Práve v súvislosti s nástupom tretej vlny, ktorú spôsobia nové mutácie koronavírusu, je maximálne dôležitá vhodná a účinná prevencia. A práve tieto vlastnosti Virostop ponúka,“ uzatvára Dr. Jankovics.Spreje, ktoré sú voľne dostupné v kamenných aj internetových lekárňach, sú navyše vhodné aj na dlhodobé užívanie už pre deti od 3 rokov. Ich prírodné zloženie zaručuje bezpečnosť aj pri kombinácii s inými liečivami.Viac informácií nájdete na sk.virostop.info