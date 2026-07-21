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OKRADLI ŽENU NA PLÁŽI: Chytila ich polícia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti začali po zlodejoch pátrať bezprostredne po prijatí trestného oznámenia.

Autor TASR
Zemné 21. júla (TASR) - Policajti z Nových Zámkov odhalili zlodejov, ktorí okradli ženu na pláži v obci Zemné. Policajtom sa podarilo nájsť aj odcudzené veci, ktoré boli pohodené v trávnatom poraste pri rieke Váh, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti začali po zlodejoch pátrať bezprostredne po prijatí trestného oznámenia. Spoločne s príslušníkom obecnej polície v obci Zemné vykonali rozsiahle previerky s cieľom zistiť páchateľa skutku a zároveň pátrali po odcudzených veciach. Do 24 hodín od podania oznámenia boli podozrivé osoby v rukách polície. Následne ich vypočuli, pričom sa k skutku priznali. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre prečin krádeže.

Počas letnej turistickej sezóny polícia opakovane upozorňuje verejnosť, aby si na kúpaliskách a vodných plochách nenechávala osobné veci bez dozoru.
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