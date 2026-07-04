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Okrsok v Pov. Bystrici oživila klavírna verzia piesne Bella ciao
Informovala o tom členka okrskovej komisie Monika Kociánová.
Autor TASR
Považská Bystrica 4. júla (TASR) - Účasť v referende v okrsku v Základnej škole Nemocničná v Považskej Bystrici je zatiaľ nízka, nevyskytol sa žiadny rušivý moment. Oživenie ponúkol jeden z hlasujúcich, ktorý komisii zahral na klavír. Informovala o tom členka okrskovej komisie Monika Kociánová.
Všetko podľa nej prebieha podľa pravidiel, bez problémov. Účasť na referende je krátko pred 14.00 h nízka, dosiahla asi desať percent. Dôvodom môže byť aj pekné počasie. Dúfa, že do večera sa účasť zvýši a ľudia sa nevykašlú na to, aby vyjadrili svoj názor.
„Mali sme tu také príjemné oživenie. Jeden sympatický pán prišiel dopoludnia plný energie. Najskôr sa ponáhľal, no vzápätí nám zahral na klavíri pieseň Bella ciao. Potom sme sa dozvedeli, že je ladič klavírov,“ doplnila Kociánová.
Všetko podľa nej prebieha podľa pravidiel, bez problémov. Účasť na referende je krátko pred 14.00 h nízka, dosiahla asi desať percent. Dôvodom môže byť aj pekné počasie. Dúfa, že do večera sa účasť zvýši a ľudia sa nevykašlú na to, aby vyjadrili svoj názor.
„Mali sme tu také príjemné oživenie. Jeden sympatický pán prišiel dopoludnia plný energie. Najskôr sa ponáhľal, no vzápätí nám zahral na klavíri pieseň Bella ciao. Potom sme sa dozvedeli, že je ladič klavírov,“ doplnila Kociánová.