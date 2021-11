Október bol teplotne normálny až studený, z hľadiska zrážok suchý

Bratislava 2. novembra (TASR) - Tohtoročný október na Slovensku bol teplotne normálny až studený. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu namerali meteorológovia 23. októbra na Lomnickom štíte, a to -11,6 stupňa Celzia. V polohách do 1000 metrov nad morom to bolo 25. októbra v Polomke, kde zaznamenali -7,2 stupňa Celzia. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 25,6 stupňa Celzia nameraná 4. októbra v Gabčíkove a 5. októbra v Beluši. V predbežnom klimatologickom zhodnotení októbra 2021 to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1981 – 2010) bola +1,2 stupňa Celzia na Lomnickom štíte. Najnižšia odchýlka teploty vzduchu bola -1,5 stupňa Celzia v Bardejove a Somotore. Odchýlka mínus jeden stupeň Celzia a nižšia bola aj na meteorologických staniciach v južnej polovici stredného Slovenska, ide napríklad o Dudince, Sliač, Boľkovce a Rimavskú Sobotu. "Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 10,7 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Bratislava – Mlynská dolina. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 4,5 stupňa Celzia v Polomke," uviedol SHMÚ.



Október bol podľa ústavu na väčšine územia Slovenska z hľadiska zrážok suchý až mimoriadne suchý. Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 62,6 percenta v Boľkovciach a najnižšie 0,9 percenta v Somotore. "Najnižší mesačný úhrn bol 0,4 milimetra (mm) v Somotore, 0,5 mm v Michalovciach a Budkovciach a 0,6 mm v Kolbasove, Výrave a Milhostove," spresnil SHMÚ.



Na viacerých staniciach na Zemplíne bol mesačný úhrn zrážok nižší ako jeden mm. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol v Gabčíkove 36,2 mm, v Oravskej Polhore 32,8 mm a Starej Bystrici 30 mm.