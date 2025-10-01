Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Október nás privíta prízemným mrazom. Na severe môže pršať

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Teploty sa budú pohybovať medzi 9 až 14 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 9 až 14 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





zdroj: meteo.sk
.

