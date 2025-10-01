< sekcia Import
Október nás privíta prízemným mrazom. Na severe môže pršať
Teploty sa budú pohybovať medzi 9 až 14 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 9 až 14 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 9 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
