OMANÍK o KRYOANALGÉZII: Nervy hrudníka pri operácii zmrazíme na -90 °C

Bratislava 17. novembra (TASR) – Pri operáciách deformít hrudníka používajú lekári novú metódu, pri ktorej zmrazia medzirebrové nervy až na mínus 90 stupňov, čo pomôže predísť veľkým bolestiam po zákroku. V relácii TASR TV to uviedol chirurg Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Pavol Omaník.S deformitami hrudníka sa podľa neho najčastejšie stretávame u detského pacienta, respektíve u tinedžerov, ktorí rýchlo vyrastú. Riešením je operácia, po ktorej je potrebné aj tlmenie bolesti.priblížil lekár s tým, že prednedávnom začali používať túto metódu aj v NÚDCH.Vysvetlil, že pacientovi pod prsnú kosť voperujú zahnutú kovovú dlahu, ktorá ho vystuží zvnútra a umožní mu znovu získať normálny tvar.priblížil. S veľkou rezervou sa tak preklenie obdobie niekoľkých týždňov po operácii, počas ktorých museli pacienti užívať analgetiká. Vďaka kryoanalgézii sa tiež u pacienta skráti pobyt v nemocnici. Kým pri podávaní analgetík po operácii, odchádzajú pacienti z nemocnice na piaty až siedmy deň, v tomto prípade to môže byť už na tretí až štvrtý.Deformovaný hrudník nie je problémom len z estetickej stránky, pacientom môže spôsobovať viaceré sekundárne zdravotné problémy.upozornil Omaník.uviedol odborník. Druhou skupinou pacientov sú podľa neho tinedžeri v období puberty.konštatoval.Problémom u tinedžerov býva aj psychologický rozmer deformity. Keď si všimnú, že sa s ich hrudníkom niečo deje, hanbia sa za to a často to nepovedia ani rodičom.podotkol.S deformovaným hrudníkom sa stretávame viac u chlapcov ako u dievčat.“ zhodnotil odborník a dodal, že v približne 40 percentách ochorení ide o dedičnú záležitosť.uzavrel lekár s tým, že v týchto prípadoch sa to tiež rieši operačne.