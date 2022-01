Prísne opatrenia a striktní Číňania, no pozitívne prípady sa objavili

Zdravotník v špeciálnom ochrannom odeve stojí pred stanom počas testovania na ochorenie COVID-19 v obytnom bloku v Pekingu v stredu 26. januára 2022, foto z archívu Foto: TASR/AP

Peking 31. januára (TASR) - Vyslaní redaktori TASR sa ihneď po prílete do dejiska 24. zimných olympijských hier presvedčili, že všetky zverejnené opatrenia proti koronavírusu budú Číňania dodržiavať. A to veľmi poctivo. Okrem jednotlivých pracovníkov im k tomu pomáha aj polícia, ktorá je veľmi striktná.Zatiaľ čo po prílete na OH do Tokia čakali novinári na letisku Narita aj osem hodín, procedúry v Pekingu išli oveľa rýchlejšie. Pasová kontrola prebehla pri veľkom množstve zamestnancov plynulo bez zdržania, ešte predtým aj kontrola potrebných dokumentov. A to vďaka prenosným počítačom, ktoré po oskenovaní akreditačnej karty vychrlili všetky údaje o pasažierovi. Stačilo len skontrolovať a podpísať. Dlhšie sa čakalo na autobusové spoje, ktoré rozvážali ľudí do jednotlivých hotelov, športovci a členovia výprav mali prednosť.Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sú prísne. Všetci dobrovoľníci sú zahalení v skafandroch od hlavy až po päty. Dezinfekciou prešiel autobus pri odchode z letiska, rovnako aj batožina pred hotelom. Zamestnanci hotela skontrolovali novinárom teplotu, tí následne nemohli opustiť izbu až do oznámenia negatívneho výsledku testu z letiska. Redaktori TASR a spolu s nimi aj ďalší akreditovaní novinári ešte pred odletom museli absolvovať dva PCR testy a vyplniť mobilnú akreditáciu a dva rozsiahle elektronické formuláre. Testovať ich budú denne aj v Pekingu.Mimo hotela je akýkoľvek pohyb zakázaný. Dokonca aj autobus či schválená taxislužba musia zaparkovať až pred jeho vstupom a ten chránia bariéry, aby nik neakreditovaný na hry neprišiel do kontaktu s účastníkmi olympiády. Pri príchode z letiska šofér jedného z autobusov zastavil talianskemu novinárovi na chodníku pri ubytovacom zariadení, no polícia zasiahla a Talian musel ísť naspäť do autobusu. Šofér musel prejsť asi o desať metrov bližšie k hotelu a až potom mohol novinár vystúpiť. Z hotelov nie je možné ísť ani na krátku prechádzku.Po vstupe do bubliny, alebo takzvaného "closed loop" systému, v ktorom budú počas celých zimných olympijských hier i paralympiády fungovať všetci účastníci vrátane športovcov, realizačných tímov, novinárov, organizátorov, miestnych pracovníkov i dobrovoľníkov, už netreba absolvovať všetky predchádzajúce kontroly. Napríklad po príchode z uzavretého hotela do hlavného mediálneho centra stačí ukázať akreditáciu.Napriek striktným opatreniam sa v "olympijskej bubline" už objavili pozitívne prípady, štyri dni pred oficiálnym otvorením XXIV. zimných hier v Pekingu ich organizátori zaznamenali zatiaľ 176. V pondelok popoludní informovali o ďalších 37, pričom po prílete do Číny malo pozitívny test 28 ľudí, z nich ôsmi boli športovci alebo ďalší členovia tímov. Vírus SARS-CoV-2 zistili aj u deviatich účastníkov, ktorí sa už nachádzali v uzavretej bubline.