Opatrenia: Väčšie dane na spotrebu a majetok môžu priniesť 3,2 mld.

Bratislava 6. októbra (TASR) - Pri zvyšovaní daní, ktoré je potrebné na ozdravenie verejných financií, je lepšie zamerať sa na majetok a spotrebu a menej na zdaňovanie práce. Opatrenia, ktoré výraznejšie neodrádzajú od ekonomickej aktivity, by pritom mohli štátu v najbližších troch rokoch priniesť vyše 3,2 miliardy eur. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu možných konsolidačných opatrení, ktorý zverejnilo tento týždeň.



Najviac si v tejto oblasti sľubuje od zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH). Jej nárast o 2 percentuálne body (p. b.) by znamenal vyššie príjmy o 1,1 miliardy eur. Rezort financií pripomenul, že kým základná sadzba DPH na Slovensku je 20 %, jej priemer v krajinách EÚ je na úrovni 21,5 %.



Ministerstvo navrhuje aj zrušenie väčšiny znížených sadzieb DPH, sprevádzané kompenzačnými opatreniami. Táto zmena by mohla štátu priniesť viac ako 700 miliónov eur. Zníženú sadzbu dane majú napríklad niektoré potraviny, gastro a turistický sektor, knihy, noviny, sociálne podniky či štátom podporované nájomné bývanie.



"Selektívne znížená sadzba nie je vhodnou formou podpory, keďže zavádza nesystémovosť v daňovej politike. Akékoľvek daňové výnimky vytvárajú precedens a podporujú ďalšie záujmové skupiny/sektory ekonomiky so žiadosťami o zníženie zaťaženia," argumentuje rezort financií. Prípadný sociálny aspekt sa dá podľa neho dosiahnuť adresnejšie cez výdavkovú politiku ako plošným znížením dane pre všetky príjmové skupiny.



Stovky miliónov eur sa dajú podľa MF získať aj zmenami v zdaňovaní nehnuteľností. Na Slovensku je zdanenie majetku dlhodobo na podpriemernej úrovni v rámci EÚ. "Prechod na zdanenie podlahovej plochy a následne hodnotové zdaňovanie pomôže k efektívnejšiemu, spravodlivejšiemu a vyššiemu zdaňovaniu majetku, ktoré je menej škodlivé pre ekonomický rast," predpokladá ministerstvo. Okrem toho navrhuje zrušenie oslobodenia od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti po piatich rokoch či vyššie zdanenie vlastníkov viac ako jednej nehnuteľnosti.