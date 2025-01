OPATRNE: Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu i silný vietor

Bratislava 9. januára (TASR) - V okresoch Banskobystrického kraja hrozí až do začiatku predpoludnia poľadovica. Výstrahu do 9.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý upozorňuje tiež na silný vietor.



Rýchlosť až 65 km/h môže dosiahnuť vietor v okresoch Senica a Myjava, rovnako Poprad a Tvrdošín. V okresoch na západe platí výstraha pred silným vetrom do 10.00 h, na severe do 15.00 h.



Meteorológovia upozorňujú počas celého štvrtka aj na silný vietor na horách v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier. "V polohách nad 1700 metrov môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h, teda silu víchrice," upozornilo SHMÚ na svojom webe.