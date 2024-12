OPATRNE: Na celom území SR sa môže tvoriť hmla, niekde aj poľadovica

Bratislava 2. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba v pondelok dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V mnohých okresoch sa môže tvoriť aj poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže ojedinele vyskytnúť vo všetkých okresoch. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ.



Výstrahy pred poľadovicou platia pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, viaceré okresy Trenčianskeho kraja a okresy Rožňava, Levice a Poprad. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity - doprava, pohyb osôb," podotýkajú meteorológovia.



Na poľadovicu i hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Pre poľadovicu treba jazdiť opatrnejšie najmä na cestách v okrese Nové Zámky, na horskom priechode Vrchslatina a na cestách III. triedy v obvode Stropkov. Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 metrov sa vyskytuje na väčšine územia Slovenska, do 50 metrov v oblasti Zvolena.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy, kde je rovnaká situácia. Na cestách v oblasti Vysokých Tatier, Oravy a Liptova sa však miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Zjazdné sú tiež horské priechody, na horskom priechode Huty je utlačený sneh do dvoch centimetrov.