OPATRNE: Na cestách hrozí poľadovica i hmla
Hmla znižuje dohľadnosť vo viacerých lokalitách.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Hmla znižuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Čertovica a Sedlo Besník. V Lipanoch a okolí sa na cestách vyskytuje poľadovica. Pred rizikami v doprave varuje vo svojom podvečernom spravodajstve Slovenská správa ciest (SSC).
„Poľadovica je tiež na horskom priechode Pusté pole, na úseku Muráň - Červená skala sú pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky nutné snehové reťaze,“ uvádzajú cestári na webe zjazdnost.sk.
Stellacentrum oznamuje, že poľadovica je na horských priechodoch Javorník a Štós, na úsekoch ciest I/77 Spišská Belá - Stará Ľubovňa, I/77 Ľubotín - Obručné, II/541 Kotešová - Semeteš, II/552 Nižná Hutka - Zemplínska Teplica a na cestách III. tried v obvodoch Ružomberok, Moldava nad Bodvou, Košický Klečenov a Čaňa.
„Hmla znižuje dohľadnosť v lokalitách Komárno, Hurbanovo, Šrobárová a Zemianska Olča, Nové Zámky, Veľký Meder, Šaľa, Makov, Buková a Pastierske,“ upozorňuje Stellacentrum.
