OPATRNE NA CESTÁCH: V týchto lokalitách je zľadovatený sneh
Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však v niektorých lokalitách musia počítať so zľadovateným snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na zľadovatený sneh, ktorý sa miestami vyskytuje na ceste druhej triedy Liptovský Hrádok - Podbanské, ceste druhej triedy Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách tretej triedy v obvodoch Kokava nad Rimavicou a Trstená,“ priblížili cestári.
