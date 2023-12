OPATRNE NA HORÁCH: Bude poľadovica, sneženie i vietor

Bratislava 1. decembra (TASR) - Najmä na strednom a čiastočne na východnom Slovensku sa môže od piatka večera tvoriť poľadovica. Na severe treba počítať aj so snežením. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého stupňa, ktoré platia až do soboty večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Výstraha pred poľadovicou platí vo väčšine Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Tiež v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava a Košice-okolie.



Snežiť môže od piatka večera na väčšine Žilinského kraja a v okresoch Považská Bystrica a Púchov. SHMÚ upozorňuje, že môže nasnežiť 20, miestami až 30 centimetrov snehu. V sobotu nadránom môže začať snežiť aj v Bratislave, kde môže spadnúť približne päť až osem centimetrov snehu.



Meteorológovia v sobotu poobede varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, ktoré sa môžu tvoriť najmä na severe stredného a západného Slovenska. Výstraha platí v celom Bratislavskom a Žilinskom kraji, tiež vo väčšine Trenčianskeho a Trnavského. Rovnako v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves.



Platia aj výstrahy pred vetrom na horách, a to v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Poprad a Brezno. Na hrebeňoch hôr môže podľa meteorológov vietor dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.