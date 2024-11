OPATRNE: Na Slovensku môže byť do rána hmla, niekde aj poľadovica

Bratislava 11. novembra (TASR) - Na celom Slovensku sa až do utorka rána (12. 11.) môže vyskytnúť hmla. V niektorých okresoch môže byť poľadovica. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha pred poľadovicou platí od 20.00 h do utorka 10.00 h. Meteorológovia ju vydali takmer pre celý Košický kraj a okresy Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Levice, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.



Výstrahu pred hmlou vydalo SHMÚ taktiež do 10.00 h.