OPATRNE: Na západe Slovenska treba počítať so snehovými závejmi

Bratislava 5. decembra (TASR) - Na krajnom západe Slovenska treba v utorok doobeda počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha platí pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Malacky, Senica a Skalica do 10.00 h. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," doplnil SHMÚ.



Naďalej platia aj výstrahy pred povodňami. V okrese Michalovce platí výstraha druhého stupňa. V dolnej časti povodia Bodrog tiež platí výstraha prvého stupňa v Trebišove bez Roňavy.