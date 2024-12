OPATRNE: Niektoré úseky rýchlostných ciest sú pokryté kašovitým snehom

Bratislava 23. decembra (TASR) - Úseky rýchlostnej cesty R2 Ožďany - Babin Most a Figa - Gemer a úsek rýchlostnej cesty R4 Svidník sú pokryté jeden až trojcentimetrovou vrstvou kašovitého snehu. Ostatné diaľničné a rýchlostné úseky sú zjazdné bez komplikácií. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.



"Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre, na východe miestami do štyroch až piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter sa nachádza na cestách III. triedy v obvode Trstená," uviedla SSC.



Povrch vozovky horských priechodov je zväčša pokrytý snehom s hrúbkou jeden až dva centimetre. Na horských priechodoch Podspády a Pusté Pole je treba počítať so štyrmi až piatimi centimetrami snehu a na horskom priechode Herlianske Sedlo s piatimi až desiatimi centimetrami. Okrem toho je zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter na horskom priechode Donovaly.