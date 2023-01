OPATRNE: Slovensko môže potrápiť poľadovica či snehové jazyky

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko môže do sobotného (28. 1.) dopoludnia potrápiť poľadovica. Najnižší stupeň výstrahy pred jej možným ojedinelým výskytom platí na celom území krajiny. Najmä na strednom a severnom Slovensku sa môžu vytvárať aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov je vydaná pre celý Žilinský kraj, väčšinu okresov Prešovského kraja a tiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Brezno a Banská Bystrica. Rovnako ako v prípade poľadovice platí predbežne do soboty do 10.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia.



Silnejšie zafúkať môže do sobotného popoludnia v okresoch Košice (mesto), Košice-okolie a Trebišov. Miestami tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť do 70, respektíve 80 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže dosiahnuť 45 kilometrov za hodinu.



V okrese Michalovce i Trebišov okrem rieky Roňava platí druhostupňová výstraha pred povodňou, informuje SHMÚ.