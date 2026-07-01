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SLEDUJEME: Slovensko trápia búrky, vydali aj výstrahy
Slovenský Červený kríž odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 1. júla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Týka sa celého Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Rovnako väčšiny Trnavského a Bratislavského kraja a niektorých okresov Prešovského a Nitrianskeho kraja. Vo zvyšných okresoch platí prvý stupeň výstrahy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe. Upozorňuje aj na hrozbu prívalových povodní v niektorých okresoch.
Intenzívna búrka v Ružomberku zanechala vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky
Utorková (30. 6.) a stredajšia intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neodtekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách i chodníkoch. Ako informovali zo samosprávy, v teréne sú Komunálne služby mesta Ružomberok, ktoré postupne prechádzajú všetky problematické miesta a odstraňujú následky prívalového dažďa.
Na ulici Do Dielca tiekla voda z hory a lúk na miestnu komunikáciu. Mestskí policajti zistili, že voda vyteká aj z kanálov. „Kontaktovali sme hasičov i pohotovostnú službu vodárenskej spoločnosti. Po dohode s hasičmi sme prezreli aj okolité lokality,“ dodala Mestská polícia Ružomberok.
Zamestnanci komunálnych služieb zasahovali tiež počas utorka, kedy poobedná silná búrka spôsobila viacero problémov. Polámala konáre, zo škár v dlažbe vyplavila materiál, povyvracala a polámala niekoľko stromov na Cyklokorytničke, na ulici Makovického, na Ceste na Vlkolínec a ďalších. „Na uliciach Pod Dielcom z pripravovanej IBV vyplavilo množstvo kameniva na vozovku a čiastočne upchalo kanalizáciu,“ dodali.
Počasie komplikuje dopravu na západe Slovenska, ľudia hlásia i výpadky elektriny
Búrky sprevádzané silným vetrom komplikujú v stredu podvečer dopravu na západe Slovenska. Pribúdajú dopravné nehody, na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny.
Silná búrka sa prehnala mestom Sereď v okrese Galanta. Výpadky elektriny v tejto lokalite zasiahli podľa dostupných údajov stovky odberných miest. Obyvatelia mesta hlásia na uliciach viacero popadaných stromov. Výpadky elektriny evidujú napríklad aj niektoré odberné miesta v Piešťanoch.
Na spadnutý strom upozorňujú vodiči na ceste za Sokolovcami (okres Piešťany) smerom na Svrbice. Neprejazdný je podľa vodičov aj úsek cesty na Havrane. Ďalšie nehody eviduje polícia na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi.
Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce - Myjava i v úseku Gáň - Trnava.
Výstrahy platia na viacerých miestach
Prvostupňová výstraha pred búrkami platí v celom Košickom kraji a v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Senec. V daných oblastiach môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, fúkať nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a vyskytnúť sa môžu aj krúpy. V ostatných okresoch platí druhý stupeň výstrahy. Tu môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.
SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú aj veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Ústav vydal aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí v okresoch Trebišov a Prievidza. Prvý stupeň sa týka okresov Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Senec, Snina, Topoľčany, Trenčín, Čadca a Žilina.
Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti informuje, ako minimalizovať škody počas silných búrok. Odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá.
V prípade zasiahnutia búrkou vonku radí SČK verejnosti čo najrýchlejšie sa schovať do interiéru alebo do auta. „Chráňte si hlavu a kráčajte s tvárou otočenou k vetru - tak včas zbadáte prípadné letiace predmety,“ zdôrazňuje. Ak sa človek nachádza na otvorenom priestranstve, mal by podľa organizácie vyhľadať priehlbinu v zemi a schúliť sa do klbka.
V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. „V hustej mestskej zástavbe sa sila vetra zvyšuje s nadmorskou výškou. Vo výškových budovách je preto najbezpečnejšie zostávať medzi druhým a desiatym poschodím,“ dopĺňa SČK.
Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. „Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Neposkytujú ani dostatočnú ochranu pred lietajúcimi predmetmi,“ vysvetľuje.
Intenzívna búrka v Ružomberku zanechala vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky
Utorková (30. 6.) a stredajšia intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neodtekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách i chodníkoch. Ako informovali zo samosprávy, v teréne sú Komunálne služby mesta Ružomberok, ktoré postupne prechádzajú všetky problematické miesta a odstraňujú následky prívalového dažďa.
Na ulici Do Dielca tiekla voda z hory a lúk na miestnu komunikáciu. Mestskí policajti zistili, že voda vyteká aj z kanálov. „Kontaktovali sme hasičov i pohotovostnú službu vodárenskej spoločnosti. Po dohode s hasičmi sme prezreli aj okolité lokality,“ dodala Mestská polícia Ružomberok.
Zamestnanci komunálnych služieb zasahovali tiež počas utorka, kedy poobedná silná búrka spôsobila viacero problémov. Polámala konáre, zo škár v dlažbe vyplavila materiál, povyvracala a polámala niekoľko stromov na Cyklokorytničke, na ulici Makovického, na Ceste na Vlkolínec a ďalších. „Na uliciach Pod Dielcom z pripravovanej IBV vyplavilo množstvo kameniva na vozovku a čiastočne upchalo kanalizáciu,“ dodali.
Počasie komplikuje dopravu na západe Slovenska, ľudia hlásia i výpadky elektriny
Búrky sprevádzané silným vetrom komplikujú v stredu podvečer dopravu na západe Slovenska. Pribúdajú dopravné nehody, na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny.
Silná búrka sa prehnala mestom Sereď v okrese Galanta. Výpadky elektriny v tejto lokalite zasiahli podľa dostupných údajov stovky odberných miest. Obyvatelia mesta hlásia na uliciach viacero popadaných stromov. Výpadky elektriny evidujú napríklad aj niektoré odberné miesta v Piešťanoch.
Na spadnutý strom upozorňujú vodiči na ceste za Sokolovcami (okres Piešťany) smerom na Svrbice. Neprejazdný je podľa vodičov aj úsek cesty na Havrane. Ďalšie nehody eviduje polícia na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi.
Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce - Myjava i v úseku Gáň - Trnava.
Výstrahy platia na viacerých miestach
Prvostupňová výstraha pred búrkami platí v celom Košickom kraji a v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Senec. V daných oblastiach môže spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, fúkať nárazový vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a vyskytnúť sa môžu aj krúpy. V ostatných okresoch platí druhý stupeň výstrahy. Tu môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.
SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú aj veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Ústav vydal aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí v okresoch Trebišov a Prievidza. Prvý stupeň sa týka okresov Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Senec, Snina, Topoľčany, Trenčín, Čadca a Žilina.
Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti informuje, ako minimalizovať škody počas silných búrok. Odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá.
V prípade zasiahnutia búrkou vonku radí SČK verejnosti čo najrýchlejšie sa schovať do interiéru alebo do auta. „Chráňte si hlavu a kráčajte s tvárou otočenou k vetru - tak včas zbadáte prípadné letiace predmety,“ zdôrazňuje. Ak sa človek nachádza na otvorenom priestranstve, mal by podľa organizácie vyhľadať priehlbinu v zemi a schúliť sa do klbka.
V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. „V hustej mestskej zástavbe sa sila vetra zvyšuje s nadmorskou výškou. Vo výškových budovách je preto najbezpečnejšie zostávať medzi druhým a desiatym poschodím,“ dopĺňa SČK.
Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. „Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Neposkytujú ani dostatočnú ochranu pred lietajúcimi predmetmi,“ vysvetľuje.