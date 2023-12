OPATRNE: V stredu doobeda sa môže tvoriť poľadovica i hmla

Bratislava 20. decembra (TASR) - V stredu doobeda sa môže na Slovensku ojedinele vytvárať poľadovica i hmla. Vydané sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha pred hmlou s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov je vydaná pre celé Slovensko v stredu do 10.00 h. O hodinu dlhšie platí na celom území výstraha pred poľadovicou. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Prvý stupeň výstrahy platí tiež pre vietor na horách v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. V oblastiach nad pásmom lesa môže vietor dosiahnuť miestami v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže byť do 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.



Upozornenie na smogovú situáciu je stále v Jelšave a okolí. Príčinou sú vysoké emisie z vykurovania pevným palivom, možný vplyv dopravy a priemyslu.



Naďalej platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred možnou povodňou v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.