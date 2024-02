OPATRNE: V sobotu večer hrozí v horských oblastiach mohutná víchrica

Bratislava 3. februára (TASR) - V sobotu večer hrozí v horských polohách nad 1800 metrom nad morom v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad mohutná víchrica až orkán. Meteorológovia vydali pre tieto lokality výstrahu tretieho stupňa pred vetrom na horách. Trvá do 22.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Vietor tam môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu.



Výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách platia v sobotu večer aj v okresoch Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Žilina a Martin.



Silný vietor na horách treba očakávať aj počas nedele (4. 2.). Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom v horských oblastiach v okresoch Žilina, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.



Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydal SHMÚ na nedeľu aj pre okresy Poprad, Kežmarok, ale aj v južných oblastiach, v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Trnava. Výstraha trvá od 9.00 h do 17.00 h, niekde až do 21.00 h. Vietor tam dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.