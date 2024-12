OPATRNE: V utorok ráno sa môže takmer na celom území SR tvoriť hmla

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na takmer celom území Slovenska treba v utorok ráno počítať s tvorbou hmly s dohľadnosťou do 200 metrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.



Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 10.00 h vo všetkých okresoch s výnimkou okresov Senica, Skalica a Malacky.



V utorok večer meteorológovia varujú pred tvorbou poľadovice, a to najmä v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Takisto v niektorých okresoch Banskobystrického kraja. Výstraha prvého stupňa v daných oblastiach platí až do stredy (4. 12.) ráno.







SSC: Upozorňuje na tvorbu hmly vo viacerých lokalitách





Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalite Jelšava a do 100 metrov v lokalitách Spišská Nová Ves, Levoča, Ružomberok, Krompachy, Iliašovce a Pastierske. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, ojedinele mokrý.



Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej i tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa zriedkavo na vozovkách vyskytuje utlačený sneh.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.