OPATRNE: Vo viacerých lokalitách znižuje dohľadnosť hmla

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenská správa ciest upozorňuje na výskyt hmly, ktorá znižuje dohľadnosť na cestách vo viacerých regiónoch. "Hmla s dohľadnosťou do 50 až 100 metrov sa vyskytuje v okrese Čadca, oblasti Košíc, Moldavy nad Bodvou, Tornale a Jelšavy," spresňujú cestári na portáli zjazdnost.sk.



Pred výskytom hmiel s dohľadnosťou do 200 metrov na juhovýchodnom okraji SR varuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre okresy Košice - mesto, Košice - okolie a Trebišov vydal výstrahu pred hmlou do 12.00 h.