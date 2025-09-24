Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opatrne: Vo viacerých okresoch Košického kraja môže byť veterno

Na snímke veterný rukáv - ukazovateľ smeru vetra. Bratislava, 1. októbra 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstrahy platia predbežne do polnoci.

Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - V niektorých okresoch východného Slovenska treba v stredu počítať so silnejším vetrom. Týka sa to väčšiny okresov Košického kraja. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Podľa meteorológov tam ojedinele môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne do polnoci.
