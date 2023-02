OPATRNE: Pre všetky slovenské pohoria platí 2. stupeň lavínovej hrozby

Liptovský Hrádok 11. februára (TASR) - Pre všetky pohoria Slovenska je aktuálne vyhlásený druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Upozornil, že vplyvom nízkych teplôt sa v snehovej pokrývke vytvárajú nebezpečné druhy snehu, najmä v severných a tienistých expozíciách. Nebezpečné sú podľa Chlebovca najmä miesta s viditeľnými vankúšmi nového snehu a tiež horná hranica lesa, kde sa nachádza väčšie množstvo snehu v strmých svahoch. "Tu je možné uvoľniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. To znamená pri pešom výstupe alebo pri nedodržaní bezpečných odstupov lyžiarov či snoubordistov," vysvetlil.



V sobotu sa očakáva premenlivá oblačnosť, k večeru miestami slabé sneženie, na podhorí prechodne aj dážď so snehom. Fúkať bude severozápadný vietor, ktorý k večeru zosilnie. "Postupne sa oteplí vo všetkých polohách," dodal Chlebovec s tým, že posledná významná perióda sneženia v minulom týždni priniesla od 50 do 100 centimetrov nového snehu.