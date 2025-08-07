Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OpenAI vydala piatu generáciu ChatGPT, hovorí o skokovom pokroku

Aplikácia ChatGPT na displeji telefónu. Foto: TASR/AP

Aktualizácia četbota bola pozorne sledovaná ako meradlo toho, či generatívna umelá inteligencia rýchlo napreduje alebo narazila na svoje hranice, napísala AP.

Autor TASR
San Francisco 7. augusta (TASR) - Spoločnosť OpenAI vo štvrtok vydala piatu generáciu svojho ChatGPT. GPT-5 je dostupný bezplatne pre všetkých používateľov služby, ktorú týždenne používa takmer 700 miliónov ľudí, informovala agentúra AFP a AP.

GPT5 prináša skokový pokrok v presnosti, rýchlosti, uvažovaní, rozpoznávaní kontextu, štruktúrovanom myslení a riešení problémov,“ uvádza sa vo vyhlásení OpenAI.

Aktualizácia četbota bola pozorne sledovaná ako meradlo toho, či generatívna umelá inteligencia (AGI) rýchlo napreduje alebo narazila na svoje hranice, napísala AP. GPT-4 bol vydaný pred viac ako dvomi rokmi. Obdobie odvtedy podľa agentúry poznačili rozsiahle investície, nadšenia aj obavy z možností umelej inteligencie.

Očakávania od najnovšej verzie ChatGPT sú podľa AP vysoké. Spoločnosť zo San Francisca dlhodobo prezentuje svoje pokroky ako cestu k technológii AGI, ktorá má prekonať ľudí v ekonomicky hodnotnej práci.

GPT-3 mi pripadal ako rozhovor so stredoškolákom – položíte otázku a možno dostanete správnu odpoveď, možno dostanete niečo šialené. GPT-4 na mňa pôsobil ako rozhovor s vysokoškolákom. GPT-5 je prvýkrát, kedy mám skutočne pocit, že hovorím s odborníkom na úrovni PhD v akejkoľvek oblasti,“ povedal výkonný riaditeľ OpenAI Sam Altman. Nový model označil za „všeobecne inteligentný“.

Piata generácia četbota bola vyškolená tak, aby bola dôveryhodná a poskytovala čo najužitočnejšie odpovede bez toho, aby napomáhal zdanlivo škodlivým zámerom, ozrejmil podľa AFP vedúci výskumu bezpečnosti v OpenAI Alex Beutel.

OpenAI v roku 2015 začala ako neziskové výskumné laboratórium a odvtedy sa stala ziskovou spoločnosťou s hodnotou 300 miliárd dolárov. Firma sa pokúsila zmeniť svoju štruktúru, keď jej predstavenstvo v novembri 2023 odvolalo výkonného riaditeľa spoločnosti Sama Altmana. O niekoľko dní neskôr bol znovu vymenovaný do tejto pozície a OpenAI naďalej vedie.
