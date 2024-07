Opičie kiahne sú stále globálnou hrozbou

Ženeva 12. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok upozornila, že opičie kiahne sú aj naďalej celosvetovou hrozbou. Osobitné obavy podľa nej vyvoláva nový, smrteľnejší kmeň vírusu, ktorý sa od septembra minulého roka šíri v Konžskej demokratickej republike. Podľa informácií agentúry AFP o tom píše TASR.



Vírus opičích kiahní vedci identifikovali v 70. rokoch minulého storočia. Donedávna boli prípady opičích kiahní obmedzené na strednú a západnú Afriku, pričom sa prenášali najmä zo zvierat. V roku 2022 vypukla celosvetová epidémia, choroba sa šírila predovšetkým medzi mužmi.



Nový kmeň je však zmutovaná verzia pôvodného kmeňa a šíri sa z človeka na človeka aj pri heterosexuálnom styku, čo vyvoláva obavy zo širšieho prepuknutia nákazy.



Tento kmeň v Kongu tento rok doteraz spôsobil viac ako 11.000 identifikovaných nákaz a 445 úmrtí, mnohé obete boli deti.



WHO uviedla, že len za posledný mesiac dostala hlásenia o prípadoch z 26 krajín sveta. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na brífingu pre médiá zdôraznil, že napríklad Juhoafrická republika nedávno zaznamenala 20 prípadov vrátane troch úmrtí, čo boli prvé prípady v krajine od roku 2022.



Vedúca oddelenia pandemickej pripravenosti WHO Maria Van Kerkhoveová pripomenula, že prepojenosť dnešného sveta znamená jednoduchšie šírenie takýchto epidémií.



WHO v máji 2023 zmiernila stupeň výstrahy týkajúci sa opičích kiahní, ale vyzýva na zachovanie ostražitosti, aby sa predišlo vzniku ďalších ohnísk nákazy.