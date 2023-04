Opitý muž sa so sekerou v ruke vyhrážal inému mužovi aj jeho rodine

Výborná 11. apríla (TASR) - Opitý muž sa v obci Výborná neďaleko Kežmarku so sekerou v ruke vyhrážal inému mužovi aj jeho rodine, v súčasnosti už čelí obvineniu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že k incidentu došlo v piatok (7. 4.) a následne aj v sobotu (8. 4.).



"Miestny muž sa najskôr v piatok vo večerných hodinách v jednom z bytov vyhrážal inému mužovi aj celej jeho rodine, že ich zabije, v ruke pritom držal sekeru. Svoje konanie zopakoval aj v nasledujúci deň, čím už vzbudil obavu tam prítomných osôb o ich životy," priblížila hovorkyňa.



Polícia agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia a podrobený dychovej skúške na alkohol. Jej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá vzniesol voči nemu obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby," uzavrela Ligdayová.