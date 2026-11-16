OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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V najnovšej ponuke je svetová klasika Giovanniho Boccaccia Dekameron. Je rok 1348 a vo Florencii vyčíňa mor.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Novinky z oblasti svetovj klasiky, romantasy série, spoločenského románu či romantickej komédie pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
V najnovšej ponuke je svetová klasika Giovanniho Boccaccia Dekameron. Je rok 1348 a vo Florencii vyčíňa mor. Desať mladých ľudí sa uchýli na vidiek, a tak sa ochránia pred nákazou. Aby si na desať dní spríjemnili čas, každý z nich rozpráva denne jeden príbeh. Toto je základný rámec, ktorý definuje najslávnejšiu zbierku noviel európskej literatúry. Galéria naratívnych zápletiek, príhod a postáv, prechádzajúcich od tých najvážnejších po humorné, od tragických po komické sa prezentuje v sérii obrazov prepojených víťazstvom inteligencie ako najvyššej cnosti.
Trilógia Skúška ohňom od Abigail Owen je napínavá romantasy séria inšpirovaná gréckou mytológiou, v ktorej sa stretávajú bohovia, smrteľníci, nebezpečné skúšky a osudová láska. Príbeh sleduje Lyru Keresovú, prekliatu smrteľníčku, ktorá sa ocitne v centre hier olympských bohov. Keď si ju vyberie samotný Hádes, kráľ podsvetia, jej život sa zmení na boj o prežitie, v ktorom nejde len o jej život, ale aj o jej srdce.
Britský spisovateľ a novinár Matt Haig je autorom spoločenského románu Polnočný vlak. Je príbehom o tom, čo sa stane, ak nastúpite do vlaku, ktorý vás prevezie vašou minulosťou. Wilbur nepredpokladal, že sa ešte niekedy v živote stretne s Agnes Bagdalovou. Kníhkupectvo tejto starej pani v Sheffielde bolo pre neho útočiskom, keď bol dieťaťom, a to nielen pre milované knihy. Práve vďaka tomuto miestu sa stal vášnivým čitateľom a neskôr kníhkupcom. Prešli desaťročia a Wilbur je na sklonku života - úspešný, no osamelý. Namiesto smrti však poňho prichádza Agnes a s ňou aj tajomný Polnočný vlak. Wilbur sa ním vydáva na cestu v čase, aby znovu prežil najdôležitejšie okamihy svojho života.
Po veľkom úspechu romantickej komédie 24 dní do Vianoc prichádza Michaela Ries s voľným pokračovaním 7 vianočných listov. Autorka v ňom prináša príbeh Stely a Patrika. Stela je Ninina najlepšia kamarátka a má sa vydávať. Teda, nebude, pretože jej snúbenec je neverný zradca. V skutočnosti ju nikdy nepožiadal o ruku, len sľúbil, že to urobí. Jej blízka priateľka Nina však presne vie, čo Stela potrebuje - opäť sa zamilovať do života. Druhého decembra Stela nájde v schránke zvláštny list bez odosielateľa. Vnútri je jediná veta. Rozhodne sa žiadosť v liste nasledovať a spustí tak lavínu nečakaných udalostí, ktoré obrátia jej život naruby. Objaví sa aj Stelina platonická prvá láska Patrik. Teraz je však slobodný, flirtuje s ňou ako o život a z jeho uprených pohľadov sa jej podlamujú kolená. Mohla by to byť ich druhá šanca?
V najnovšej ponuke je svetová klasika Giovanniho Boccaccia Dekameron. Je rok 1348 a vo Florencii vyčíňa mor. Desať mladých ľudí sa uchýli na vidiek, a tak sa ochránia pred nákazou. Aby si na desať dní spríjemnili čas, každý z nich rozpráva denne jeden príbeh. Toto je základný rámec, ktorý definuje najslávnejšiu zbierku noviel európskej literatúry. Galéria naratívnych zápletiek, príhod a postáv, prechádzajúcich od tých najvážnejších po humorné, od tragických po komické sa prezentuje v sérii obrazov prepojených víťazstvom inteligencie ako najvyššej cnosti.
Trilógia Skúška ohňom od Abigail Owen je napínavá romantasy séria inšpirovaná gréckou mytológiou, v ktorej sa stretávajú bohovia, smrteľníci, nebezpečné skúšky a osudová láska. Príbeh sleduje Lyru Keresovú, prekliatu smrteľníčku, ktorá sa ocitne v centre hier olympských bohov. Keď si ju vyberie samotný Hádes, kráľ podsvetia, jej život sa zmení na boj o prežitie, v ktorom nejde len o jej život, ale aj o jej srdce.
Britský spisovateľ a novinár Matt Haig je autorom spoločenského románu Polnočný vlak. Je príbehom o tom, čo sa stane, ak nastúpite do vlaku, ktorý vás prevezie vašou minulosťou. Wilbur nepredpokladal, že sa ešte niekedy v živote stretne s Agnes Bagdalovou. Kníhkupectvo tejto starej pani v Sheffielde bolo pre neho útočiskom, keď bol dieťaťom, a to nielen pre milované knihy. Práve vďaka tomuto miestu sa stal vášnivým čitateľom a neskôr kníhkupcom. Prešli desaťročia a Wilbur je na sklonku života - úspešný, no osamelý. Namiesto smrti však poňho prichádza Agnes a s ňou aj tajomný Polnočný vlak. Wilbur sa ním vydáva na cestu v čase, aby znovu prežil najdôležitejšie okamihy svojho života.
Po veľkom úspechu romantickej komédie 24 dní do Vianoc prichádza Michaela Ries s voľným pokračovaním 7 vianočných listov. Autorka v ňom prináša príbeh Stely a Patrika. Stela je Ninina najlepšia kamarátka a má sa vydávať. Teda, nebude, pretože jej snúbenec je neverný zradca. V skutočnosti ju nikdy nepožiadal o ruku, len sľúbil, že to urobí. Jej blízka priateľka Nina však presne vie, čo Stela potrebuje - opäť sa zamilovať do života. Druhého decembra Stela nájde v schránke zvláštny list bez odosielateľa. Vnútri je jediná veta. Rozhodne sa žiadosť v liste nasledovať a spustí tak lavínu nečakaných udalostí, ktoré obrátia jej život naruby. Objaví sa aj Stelina platonická prvá láska Patrik. Teraz je však slobodný, flirtuje s ňou ako o život a z jeho uprených pohľadov sa jej podlamujú kolená. Mohla by to byť ich druhá šanca?