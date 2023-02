OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 6. februára (TASR) – Novinky z oblasti biografie, historickej romance, dejín a životného štýlu z pera zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Malcolm Croft je autorom biografie Harry Styles, zrodenie modernej hviezdy. Harry patrí medzi svetové celebrity, ktoré dostávajú pozvánky na najprestížnejšie hudobné a módne podujatia, je nositeľom viacerých britských aj amerických hudobných cien. Keď sa po prvý raz zúčastnil na konkurze do súťaže X Factor v roku 2010, sníval len o tom, ako sa stane speváckou hviezdou. Odvtedy prerazil na popové hudobné priečky s One Direction, venoval sa sólovej hudobnej aj hereckej kariére. Nakoniec Harry získal medzinárodné uznanie a srdcia fanúšikov na celom svete.



Angličanka Sophie Irwinová je autorkou historickej romance Ako získať majetok. Kitty Talbotová potrebuje získať majetok alebo lepšie povedané manžela, ktorý ho má. Po smrti rodičov nesie povinnosť finančne zabezpečiť mladšie sestry na svojich pleciach. Ako to však urobiť, keď im otec zanechal len dlhy? Existuje jediné východisko. Musí sa dobre vydať, a to čo najrýchlejšie. Na to, aby zachránila rodinu pred krachom, už nemá veľa času.



Edward Brooke-Hitching je podpísaný pod knihu dejín Atlas oblohy. Táto ilustrovaná pokladnica nebeskej kartografie, plná prekvapujúcich faktov a obrázkov, spája najväčšie astronomické objavy s najpodivnejšími mýtmi a so zabudnutými epizódami dejín. Ponúka príbehy o dávnych pozorovaniach UFO, o okrídlených mesačných tvoroch, o pretrvávajúcej viere v existenciu mora nad oblakmi a kuriózny príbeh aristokrata, ktorý mapoval mimozemský život na Marse.



Novinkou v kategórii zdravie a životný štýl je kniha Hormóny lásky fínskej lekárky Emilie Vuorisalmi. Autorka čitateľa odborným, no hrejivým spôsobom prevedie cestou sebapoznávania a individuálnych hormonálnych potrieb. Po tom, čo sama prežila emocionálne vyhorenie, začala skúmať hormóny lásky, ktoré dokážu zvýšiť našu pohodu a priaznivo pôsobia na naše zdravie. Vďaka tomu teraz máme ucelený a účinný recept na trvácnu lásku, pomocou ktorého si dokážeme vyrovnať svoje hormóny lásky, dopamín, sérotonín a oxytocín, a tak zvýšiť svoje sebavedomie a energiu.