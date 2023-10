OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 23. októbra (TASR) – Novinky z oblasti misteriózneho trileru, historickej detektívky, historického románu či príbehov pre tínedžerov z pera zahraničných aj domácich autorov rozšírili v týchto dňoch ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



S novým kriminálnym trilerom Hlbina prichádza Jozef Karika. Čitateľa zavedie do mrazivého Ružomberku v roku 1963. Príslušník ŠTB prichádza z Bratislavy na Liptov, aby objasnil brutálny zločin. Rýchlo však zistí, že páchateľom nie je človek, ale nesmierne vynaliezavý a zlomyseľný fenomén. Uprostred storočnej zimy pribúda obetí, ako aj zvláštnych a desivých úkazov. Napätie stúpa, schyľuje sa k zrážke bezpečnostných zložiek štátu.



Juraj Červenák, slovenský majster historických detektívok, prichádza s novinkou Lovec čertov zo série o kapitánovi Steinovi, notárovi Barbaričovi a kaprálovi Jarošovi. Kniha sa odohráva v historickej Trnave za čias Rudolfa II. Habsburského. Po príchode do Trnavy, obchodného centra, cez ktoré prúdi dobytok a obilie z uhorských rovín do celej habsburskej ríše, Jaroš prijme úlohu pátranie po veliteľovi husárskeho pluku, s ktorým zmizlo aj päťsto zlatých. Intuícia mu napovedá, že kapitán Galovič už nie je medzi živými, a sám sa ocitne v širokej sieti zločinov, ktorej nitky vedú k tej najhoršej spodine i najvznešenejším autoritám.



Američanka Elodie Harper je autorkou historického románu Dom so zlatými dverami. Amare sa podarilo uniknúť osudu otrokyne v najznámejšom pompejskom nevestinci a získať patróna. Teraz jej život závisí od náklonnosti muža, ktorého možno nepozná tak dobre, ako si myslela. A čo je horšie, prenasleduje ju muž, ktorému kedysi patrila. Ak sa chce oslobodiť od minulosti, musí byť rovnako nemilosrdná ako on.



Američanka Cassandra Clare prináša príbeh pre tínedžerov Tŕňové puto, odohrávajúci sa v eduardovskom Londýne. Hlavní hrdinovia James a Cordelia sa pokúsia zachrániť Londýn, ako aj svoje manželstvo. Na to budú musieť pozbierať veľkú dávku odvahy, prehltnúť pýchu a znova si začať dôverovať. Ak totiž zlyhajú, môžu prísť o všetko, dokonca aj o svoje duše.