OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 4. novembra (TASR) - Novinky z oblasti biografie, krimi, knihy rekordov či príbehu pre malých čitateľov rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Hana Lasicová je autorkou otcovej biografie Milan Lasica. Prvé roky po smrti otca si autorka nevedela predstaviť, že by o ňom bola schopná zostaviť takúto rozsiahlu publikáciu. Zahŕňalo to totiž veľa práce, ktorá bola emočne vyčerpávajúca, vyspovedanie jeho ešte žijúcich priateľov, známych a kolegov či prehrabanie sa všetkými rodinnými, televíznymi a rozhlasovými archívmi, starými denníkmi a ostatnými dokumentmi, ktoré si Milan Lasica odložil. Napriek tomu, že sám o sebe hlásal, že je lenivý, zanechal po sebe také množstvo hier, textov, relácií, filmov či kníh, že z toho všetkého sa musel spraviť výber toho najdôležitejšieho. Je to mapa jednej doby a zároveň pocta výnimočnému človeku.



Anglický spisovateľ M. J. Arlidge je autorom krimi Oko za oko. Len deviatim zločincom vo Veľkej Británii priznali doživotnú anonymitu. Skutky týchto páchateľov sú také odporné, že pre ich vlastnú bezpečnosť im natrvalo zmenili totožnosť. Po prepustení z väzenia dostali druhú šancu - novú identitu, nový domov a nových susedov, ktorí o ich minulosti nemajú ani tušenia. Podľa zákona nikto nesmie prezradiť, kým naozaj sú - alebo kedysi boli. Niekto však začne systematicky prezrádzať ich pravú totožnosť. Nie novinárom, ani verejnosti, ale rodinám ich obetí. Zo zločinca sa tak stáva obeť.



Pre všetkých fanúšikov neuveriteľných rekordov je tu nová Guinness World Records 2025. Publikácia s novou 3D obálkou v úvodnej kapitole informuje o histórii Guinnessovej knihy od prvého až po diamantové vydanie. Prvý raz uzrela svetlo sveta v roku 1955 vo forme propagačného predmetu, ktorý sa zadarmo rozdával v britských pivárňach a slúžil na urovnávanie nezhôd. Rýchlosťou blesku sa kniha o rekordoch stala jednou z najpopulárnejších na svete. Rekordy sú opäť rozdelené do viacerých kapitol, ako napríklad Svet prírody, Ľudstvo, Veda a technika, Šport či Umenie a zábava.



Miroslava Ábelová je autorkou knižky pre deti Pac a Bác: Dobrodružstvá z mliekarničky. Jedného dňa zastavil pred mliekarňou šofér a vyložil krabicu, v ktorej boli dve mačiatka Pac a Bác. Vrátnička Kukadlová ich pustila dnu, kde zažijú rôzne dobrodružstvá a vystroja všelijaké šibalstvá. Kontrolujú mlieko, zisťujú, ako sa vyrábajú jogurty či menia budúcnosť tvarohu.