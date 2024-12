OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, románu pre ženy, trileru či historického románu rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Jo Nesbo je autorom nového severského krimi Kráľ mesta Os. Bratia Carl a Roy Opgardovci dosiahli v živote takmer všetko, po čom túžili. A to je na malé mestečko Os čo povedať. Carl spravuje luxusný kúpeľný hotel a Roy prevádzkuje čerpaciu stanicu. Navyše pracuje na projekte zábavného parku s horskou dráhou. Ich pokojný život však ohrozí plánovaná výstavba novej cesty, a tak sú bratia opäť nútení siahnuť po neštandardných riešeniach.



V reedícii na žiadosť mnohých čitateliek vychádza debutový román Táne Keleovej-Vasilkovej Cena za voľnosť. Limitovaná verzia románu vychádza v počte 1997 kusov, každý kus je číslovaný a podpísaný autorkou. Príbeh mladého študentského manželstva Jany a Vlada sa odohráva v 80. rokoch 20. storočia v Bratislave. Jana s Vladom sa zoberú proti vôli svojich rodičov, bývajú na manželskom internáte, narodí sa im dcéra Lucia. Hlavná hrdinka zápasí s nedostatkom času, ktorý musí rozdeliť medzi štúdium a výchovu malej dcéry, a zároveň bojuje o zachovanie vlastných snov, ktorých sa nechce vzdať.



Modrá hodinka je názov trileru z pera Pauly Hawkins. Šokujúci nález ľudskej kosti v umeleckej inštalácii dávno mŕtvej maliarky a sochárky Vanessy odštartuje sériu znepokojivých udalostí a mrazivých zvratov. Čo skrýva drsná krása škótskeho ostrova, kde mysteriózna umelkyňa žila a tvorila v posledných rokoch svojho života? Presne na takom mieste žila nesmierne talentovaná umelkyňa Vanessa. Dnes tam býva niekto iný - jej blízka priateľka Grace. Tá sa ešte stále celkom nevyrovnala so stratou blízkeho človeka a teraz bude musieť čeliť skutočnosti, že obnovený záujem o Vanessu môže rozvíriť vody a vyplaviť na povrch pár znepokojivých tajomstiev.



Anne Jacobs prichádza s historickým románom Továrnikova vila. Augsburg 1913. Mladá Marie nastupuje ako pomocnica do kuchyne v impozantnej továrnikovej vile, sídle priemyselníckej rodiny Melzerovcov. Kým si dievča zo sirotinca hľadá miesto medzi personálom, panstvo si užíva zimnú plesovú sezónu. Počas nej majú do spoločnosti uviesť najmladšiu dcéru, krásnu Katharinu. Iba rodinný dedič Paul sa od spoločenského rozruchu drží bokom a uprednostňuje študentský život v Mníchove. Až kým nestretne Marie.