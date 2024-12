OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Novinky z oblasti krimi, historického románu, knihy poviedok či skutočného príbehu pribudli v závere roka na pultoch slovenských knižných obchodov.



Václav Neuer je autorom krimi Príliš vysoká cena. Nález mŕtvoly mladého muža pri odľahlej lesnej ceste spustí aktivitu bratislavského oddelenia vrážd. Už samotná obhliadka miesta činu prináša jedno prekvapenie za druhým. Najskôr zistia, že muž je ozbrojený. Hneď nato, podľa dokladov, že ide o policajta. Aby toho nebolo málo, služobný pes nájde ďalšiu mŕtvolu. Tentoraz mladú ženu bez dokladov a akýchkoľvek indícií k totožnosti. Modus operandi naznačuje, že ich zavraždil ten istý vrah a na usmrtenie použil tú istú zbraň. Partia detektívov okolo komisára Ledeckého začína hľadať odpovede, jedna vyšetrovacia verzia strieda ďalšiu.



Anna Bradley sa podpísala pod historický román Nekrivdite vojvodovi. Giles Drew, vojvoda z Basingstoku, má všetko, čo k správnemu aristokratovi patrí. Je príťažlivý, bohatý a s nepoškvrnenou povesťou. Jednoducho dokonalá partia. Keď však miestny klebetný plátok zverejní zoznam jeho údajných škandálov, niet cesty späť. Aby zachránil rodinnú česť a vlastnú reputáciu, potrebuje sa vhodne oženiť.



Štvrtá kniha Dominiky Sakmárovej Biele mesto ponúka sedem poviedok, ktoré spája geografická poloha. Tentoraz, na rozdiel od predchádzajúcich kníh, sa odohrávajú v srdci Spiša - v Spišskom Podhradí a okolitých obciach. Prelína sa v nich skutočná história s tou fantastickou, ba až magickou. Zároveň sú to pestré, svieže príbehy súčasníkov, ktorým príbehy minulosti - zaniknutá modrotlačová dielňa, hrdinské činy obyvateľov Oľšavice či zaklínadlá bačov z Levočských vrchov - kolujú v krvi. Základom viacerých z nich sú čriepky skutočných príbehov, niektoré pochádzajú priamo z autorkinej rodiny.



Soňa Gyarfašová je autorkou skutočného príbehu Nenechajte sa zlomiť. V knihe dokumentuje osudy 21 politických väzňov z 50. rokov 20. storočia a ľudí prenasledovaných komunistickým režimom, ktorí prežili najťažšie obdobie tejto éry - popravy blízkych, dlhoročné väzenie či šikanu. Pretrpeli dlhých štyridsať rokov totality, no nenechali sa zlomiť. Hoci sa im život obrátil naruby, nevzdali sa. Mnohí z nich sa zaslúžili o to, že dnes žijeme v slobodnej krajine. Autorka mapovala ich príbehy pätnásť rokov.