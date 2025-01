OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 6. januára (TASR) - Novinky z oblasti krimi, historického románu, biografie či knihy pre deti pribudli v závere roka na pultoch slovenských knižných obchodov.



David Manga je autorom krimi Zver. Koniec zimy 1978. V motyčianskej krčme U medveďa panovalo v ten piatkový večer napätie. Pri zrazených stoloch, čo najďalej od výčapu, sedeli chlapi z dediny. Stretli sa, aby sa spoločne pripravili na blížiacu sa hrozbu a našli spôsob, ako odstrániť jej pôvodcu. Na jar sa im má do revíru po pokojných rokoch vrátiť škodná a oni sa rozhodli, že tentoraz ju konečne zastavia. Potrebujú sa škodcu zbaviť, inak nikto v celej doline nebude v bezpečí. Napriek vzájomným nezhodám musia spojiť sily, nájsť spoločnú reč a vzájomne si odprisahať, že sa o tom nikto nikdy nedozvie.



Juliana Weinbergová je autorkou historického románu Audrey Hepburnová a lesk hviezd. Holandsko 1944. Európu sužuje vojna a pre mladučkú Audrey Hepburnovú je milovaný tanec to jediné, čo odpútava jej pozornosť od každodenného utrpenia. Na pozadí vojnových hrôz a všadeprítomného hladu sníva o tom, že sa raz stane primabalerínou. Hoci jej sen zakrátko stroskotá, neodradí ju to. Zvolí si nový cieľ - americké filmové štúdiá. Mimoriadny herecký talent ju skutočne dostane do Hollywoodu a vynesie až na absolútny vrchol. Hviezdna kariéra si však žiada obete a pod pozlátkou obdivovanej ikony sa skrýva krehká, introvertná duša, ktorá trpí. Dá sa vôbec v Hollywoode zažiariť bez toho, aby človek stratil sám seba?



Barbara Butcherová je autorkou knihy Svedectvá mŕtvych. Butcherová pracovala 23 rokov v Úrade hlavného súdneho lekára v New Yorku. Počas svojej kariéry preskúmala viac ako 5500 miest činu, pričom 680 z nich sa týkalo vrážd. Vyšetrovala dvojnásobné vraždy, príšerné samovraždy, ale podieľala sa aj na vyšetrovaní veľkých katastrof, napríklad po 11. septembri 2001, keď sa ona a jej kolegovia spoliehali spočiatku len na opisy rodinných príslušníkov, aby dokázali identifikovať 21.900 telesných pozostatkov obetí. Každý dôkaz na telách zosnulých považuje za stopu a rekonštruuje ich posledné chvíle, z ktorých živým často naskakujú zimomriavky.



Detským čitateľom je určená kniha Luise Schauenbergovej a Piny Gertenbachovej O žabiakovi, ktorý chcel plávať v zime. Malý žabiak nečakane zatúžil uprostred treskúcej zimy po plávaní. Nasadil si preto potápačské okuliare, obliekol si červené plavky, veselo sa odrazil od brehu a tvrdo dopadol na zamrznutú hladinu. Nešlo mu do hlavy, čo sa s rybníkom stalo.