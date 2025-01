OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 27. januára (TASR) - Novinky z oblasti trileru, historickej romance a zdravia pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Sandra Brown je autorkou trileru Rozhodnutie. Zach Bridger už dávno nemyslí na bývalú manželku Rebeccu. Ich manželstvo nevyšlo. Slávny hráč amerického futbalu a akrobatická kráska nie sú najlepším receptom na rodinnú idylku. Preto sa rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Jeden telefonát však všetko zmení. Po násilnom útoku skončí Rebecca v kóme. Na veľké prekvapenie je Zach stále jej najbližším príbuzným a môže rozhodnúť, či bývalú manželku odpojí od prístrojov alebo nie. Pod ťarchou zodpovednosti a drobnohľadom verejnosti nakoniec presúva rozhodnutie na Rebecciných rodičov. Tí sa rozhodnú počkať na zázrak.



Stuart Turton je autorom trileru Posledná vražda na konci sveta. Celý svet zahalila hustá hmla, ktorá zabila všetko živé. Nedotknutý ostal jediný ostrov. V jeho prekvitajúcej prírode žije 122 ľudí v dokonalej harmónii, ktorú strážia traja vedci. Obyvatelia sa živia rybolovom, obrábajú pôdu a rešpektujú zákaz nočného vychádzania. Pokiaľ majú nejaké pochybnosti, môžu sa obrátiť na Abi, ktorej hlas sa im ozýva v mysliach. Ich idylický život sa náhle skončí, keď je jeden z vedcov brutálne zavraždený. Jeho smrť spôsobí kolaps bezpečnostného systému okolo ostrova, ktorý nedovoľoval hmle naň preniknúť. Obyvatelia majú 107 hodín na to, aby vyriešili vraždu, inak hmla pohltí ostrov a ľudstvo nadobro zanikne.



Tajná milenka je názov historickej romance Mary Baloghovej. Od lady Angeline Dudleyovej sa očakáva, že si za manžela vyberie pravého džentlmena z radu šľachticov. Ona však tajne túži po obyčajnom nápadníkovi s láskavým srdcom. Edward Ailsbury, nový gróf z Heywardu, má svoju budúcnosť jasne naplánovanú. Verí, že sa ožení so ženou, ktorá zdieľa jeho hodnoty vernosti, úcty a slušnosti. No keď zachráni Angeline pred dotieravým darebákom, neodolateľná kráska prevráti jeho život naruby.



Sabrina Herber a Eliane Zimmermann sú autorkami Arómoterapia pre telo aj dušu. Vône môžu mať silný vplyv na našu psychiku. Najnovšie štúdie ukázali, že náš nos je horúcou linkou do duše. Úspešní autori a odborníci na vône zrozumiteľným spôsobom ukazujú, ako môžu esenciálne oleje rýchlo a šetrne, bez vedľajších účinkov, pôsobiť na naše telo. Predstavujú 26 najúčinnejších éterických olejov a odhaľujú viac ako sto bylinných receptov.