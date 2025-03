OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 24. marca (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, historického románu, športu a fantasy pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Švédka Viveca Stenová je autorkou severského krimi Mrazivá obeť. Štokholmskej policajtke Hanne Ahlanderovej sa zrútil svet, opustil ju partner a hrozí, že príde o prácu. Preto sa uchýli na sestrinu chatu v lyžiarskom raji Are, no jej pohodlie netrvá dlho. Dedinkou otrasie náhle zmiznutie miestnej tínedžerky. Hanna si nemôže pomôcť a zapája sa do vyšetrovania, pričom spája sily s inšpektorom Danielom Lindskogom, ktorému bol prípad pridelený. Teplota rýchlo klesá a smerom k Are sa ženie zradná snehová búrka. V mínusových teplotách je pátranie po stratenom dievčati čoraz zúfalejšie a čas sa kráti. Každá nová stopa pritom Hannu a Daniela približuje k čomusi oveľa hrozivejšiemu, než si predstavovali.



Anne Jacobsová je podpísaná pod historickým románom Dcéry továrnikovej vily. Augsburg 1916. Zúri prvá svetová vojna a sídlo továrnickej rodiny Melzerovcov sa zmenilo na lazaret. Paul bol spolu s ostatnými mužmi nútený narukovať na front a ponechať Marie vlastnému osudu. Do továrnikovej vily naďalej prichádzajú ranení, o ktorých sa treba postarať, a pozornosť si vyžaduje aj rodinný podnik. Marie sa nezľakne žiadnej výzvy a so švagrinami Elisabeth a Kitty sa pustí do neľahkého boja za zachovanie melzerovského dedičstva. Všetkých však zasiahne nečakaná a hrozná správa. Paula zajali a nádej na jeho oslobodenie je mizivá.



Dvojica Joshua Robinson a Jonathan Clegg predstavuje knihu Formula, ktorá ponúka jedinečný pohľad do zákulisia historicky najvýznamnejších tímov a osobností F1 od Ferrari cez Bernieho Ecclestona a Christiana Hornera až po Lewisa Hamiltona. Formula ponúka strhujúci portrét jazdcov, značiek, automobilov, súbojov a trúfalého riskovania, ktoré viac ako polovicu storočia formujú tento šport.



Americká spisovateľka Victoria Elizabeth Schwabová je autorkou fantasy Krehké vlákna moci. V jednom z Londýnov nastúpila na trón mladá kráľovná, ktorá ochotne kŕmi mesto krvou. V ďalšom musí kráľovská moc čeliť odhodlaným rebelom. Mozaiku starých priateľov a nových nepriateľov dopĺňa dievča s nezvyčajnou magickou schopnosťou a prístrojom, ktorý by mohol zmeniť osudy všetkých štyroch svetov. Volá sa Tes a len ona jediná ich dokáže spojiť alebo všetko zničiť.